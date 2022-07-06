Количество погибших детей в результате обстрела Центрально-Городского района Макеевки увеличилось до трех

ВФУ открыли огонь по Макеевке, в результате чего три ребенка погибли, и еще четверо ранены. Фото: t.me/donetsk

Украинские боевики открыли огонь по Центрально-Городскому району Макеевки, выпустив два боеприпаса из реактивной системы залпового огня «Ураган». По уточненной информации, в результате обстрела погибло три ребенка, и еще четверо госпитализированы с осколочными ранениями. Об этом сообщили в администрации Макеевки.

— В ходе обстрела в квартале Шахтерский погибли трое детей: 2 мальчика, 2005 и 2014 годов рождения, и девочка, 2015 года рождения. Ещё четверо – 2 мальчика 2014 года рождения, мальчик 2012 года рождения, и девочка 2009 года рождения госпитализированы с осколочными ранениями. Пострадали две женщины, 1946 и 1976 годов рождения.

Также стало известно, что на улице Садовой, в районе дома № 28, обнаружен маршевый двигатель от РСЗО «Ураган».

Кроме того, по уточненным данным, в результате обстрела пос. шахты 8-8 в Червоногвардейском районе Макеевки были ранены две женщины, 1965 и 1957 годов рождения. Один мужчина, 1952 года рождения, погиб.

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