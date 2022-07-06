В ДНР передали в суд уголовное дело в отношении украинских диверсантов из группы «SS Медведи», им грозит смертная казнь

В Генпрокуратуре ДНР сообщили, в чем обвиняют диверсантов-националистов. Фото: ГП ДНР

Генеральная прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

- В ходе предварительного расследования преступной деятельности группы установлено, что в период с осени 2017 г. по 20.05.2022 г. члены данного формирования принимали участие в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь при этом идеологии нацизма и иных человеконенавистнических идей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники «SS Медведи» на территории Донбасса систематически вели боевые действия против военнослужащих ДНР, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия. Боевикам предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 237, ч. 3 ст. 34, ст. 323, ст. 232 УК ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд – смертная казнь.

Известно, что в Мариуполе взяли в плен восьмерых боевиков группы «Медведи SS». Они действовали в составе националистического полка «Азов» (запрещенной в РФ и ЛДНР организации).

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