Мирная жительница получила ранение в результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка

Кировский район Донецка подвергся массированному артобстрелу. Фото: t.me/donetsk

В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями Кировского района Донецка ранения получила мирная жительница 1949 года рождения. Она доставлена с больницу имени Калинина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района по ул. Семашко, 20 многочисленные осколочные ранения получила женщина 1949 года рождения, — уточнили в сообщении.

Ранее стало известно о ранении трех гражданских лиц — женщины 1976 года рождения и двух мужчин 1972, 1975 годов рождения в результате обстрела ВФУ ранее освобожденного населенного пункта Мироновский, который временно присоединен к администрации Дебальцево. По данным СЦКК, обстрел велся с направления Углегорской ТЭС с применением минометов 120мм (2 мины).

Напомним, что сегодня Донецк и Макеевка подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Повреждения зафиксированы в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и в Центрально-Городском районе Макеевки. За сутки противник выпустил более 160 снарядов по территории Донецкой Народной Республики.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ обстреляли нефтебазу в Кировском районе Донецка

На месте работают специалисты МЧС (подробнее)