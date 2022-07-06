ВФУ обстреляли нефтебазу в Кировском районе Донецка

В результате обстрела Кировского района Донецка возник пожар на нефтебазе. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району столицы ДНР, в результате чего возник пожар на нефтебазе по улице Нефтяной, 8. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— в Кировском районе горит нефтебаза по улице Нефтяной, 8. Также зафиксированы повреждения по адресу улица Нефтяная, 28, 30а. Кроме того, поврежден автомобиль на АГК «За рулем».

Сведения о повреждениях продолжают поступать.

Ранее стало известно, что ВФУ выпустили два боеприпаса из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган» по Центрально-Городскому району Макеевки. В результате падения обломков погибли два ребенка, и ещё пять человек, включая троих детей, получили ранения.

Также по уточненной информации в Петровском районе Донецка во время обстрела погибла мирная жительница 1961 года рождения по улице Лесной.

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