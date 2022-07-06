Под огнем ВФУ в Макеевке погибли двое детей, еще трое получили ранения

ВФУ выпустили две ракеты «Ураган» по Макеевке, в результате падения обломков погиб ребенок. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины обстреляли Центрально-городской район Макеевки, а результате чего погибли двое детей. По району было выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган», обломки артиллерийского снаряда упали возле дома №8 в квартале Шахтерский, что привело к трагедии. Еще трое детей и двое взрослых мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в администрации Макеевки.

— В результате падения обломков артиллерийского снаряда в Центрально-Городском районе Макеевки возле дома № 8 в квартале Шахтёрский погибли детей. Ещё трое детей и двое взрослых получили ранения.

Кроме того, предположительно повреждена газовая труба возле дома №19 в квартале Шахтерский. На место выехали специалисты газовой службы.

Тем временем продолжается обстрел Петровского, Кировского, Куйбышевского и других районов Донецка. По предварительной информации, в Кировском районе донецка горит нефтебаза по улице Нефтяной, 8. В Куйбышевском районе произошли попадания в частные дома по улице Умова, 57, 59.

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