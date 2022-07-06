В ЛНР упростили получение свидетельств о рождении для жителей освобожденных территорий. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

В Луганской Народной Республике упростили процедуру получения свидетельств о рождении для детей, рожденных вне учреждений здравоохранения Республики. Ранее для получения документов необходимо было обращаться в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— К нам обращаются женщины с освобожденных территорий – Северодонецка, Рубежного, – которые родили, к примеру, в конце февраля, сразу после начала спецоперации. Они прибыли к нам в Луганск и столкнулись с проблемой получения свидетельств о рождении, — подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Наталья Плугатаренко. — Теперь достаточно обратиться в ближайшую поликлинику по месту пребывания получить справку об осмотре матери и ребенка, после — обратиться с документами в Минздрав ЛНР и в течение 10 дней им оформляют заключение, которое потом предъявляются в загсы для получения свидетельства о рождении.

Также в Минздраве подчеркнули, что теперь упразднен семидневный срок, в рамках которого было нужно обратиться за документами

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