ВФУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать территорию ДНР. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР. Обстрел велся из Красногоровки и Авдеевки с использованием снарядов 152 и 155 мм. В результате повреждения получили жилые дома и магазин. Об этом сообщи в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В Кировском районе повреждены частные и многоквартирные жилые дома по адресам ул. Саврасова, 177; ул. Нефтяная, 31; пр. Семашко, 41. В Куйбышевском районе — - ул. Маршала Жукова, 3; ул. Электронная, 8/1 и ул. Умова, 48 «а» — магазин «Растение».

По данным СЦКК, по состоянию на 16:00 противник выпустил 130 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 «Ураган», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Харцызску с применением снарядов 155 мм. В результате этого ранения получили два мирных жителя.

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