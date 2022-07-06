Волонтеры всероссийского корпуса спасателей передали книги в ДНР и ЛНР

Волонтеры доставили в ДНР и ЛНР книги и учебники для школьников Республик. Фото: Минобр ДНР

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали в Луганскую и Донецкую Народные Республики первую партию книг, собранную в логистическом центре «Мы вместе». Книги и учебные пособия передали в Министерства образования и науки Республик. Об этом сообщили в пресс-службе Минобр ДНР.

— В Донецке передано 2092 книги и учебных пособий, в Луганске – 820. Книги собраны логистическим центром «Наше слово» при поддержке миссии #МЫВМЕСТЕ, — отметили в сообщении.

Логистический центр «Наше слово» создан по инициативе Министерства образования и науки РФ на базе Донского государственного университета. Его цель — сбор и передача художественной литературы и учебных пособий школьникам ДНР и ЛНР.

Напомним, что Правительство России подписало соглашение о признании образования, квалификации и ученых степеней ЛНР. Это позволит государствам эффективно взаимодействовать в области образования.

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