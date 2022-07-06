В ДНР будут формировать базу ДНК для поиска без вести пропавших в Мариуполе

База ДНК поможет найти пропавших во время боевых действий в Мариуполе родственников. Фото: пресс-служба омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой

Эксперты Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы создадут базу ДНК людей, которые ищут пропавших без вести родственников в Мариуполе. Забор крови для последующего исследования проводится на базе городской больницы № 1 Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена Республики Дарьи Морозовой.

— Идентифицировать всех погибших жителей Мариуполя – важнейшая гуманитарная задача. Из практики предыдущих лет мы пониманием, насколько важно оперативно сформировать прижизненную ДНК-базу. Время идет, родственники могут переехать, а без материала для сравнения личность усопшего установить намного сложнее. Поэтому было принято решение открыть кабинет для сбора образцов крови непосредственно в Мариуполе, — подчеркнула Морозова.

После установления личности семья сможет получить врачебное свидетельство о смерти, поставить памятник на могиле или эксгумировать покойного для перезахоронения на родовом кладбище. Отмечается, что процедура бесплатная, а обратиться в лабораторию могут мариупольцы, которые относятся к первому поколению родственников — отец, мать, дети.

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