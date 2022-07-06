Правительство России признало образование, квалификации и ученые степени ЛНР

Признание Россией образования ЛНР позволить снизить бюрократические барьеры между странами. Фото: Екатерина Сорока

Правительство России одобрило решение о признании образования, квалификации и ученых степеней ЛНР. Это позволит развивать сотрудничество в сфере образования и науки между двумя странами. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

— Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной, — отметили в сообщили кабинета министров России.

Согласно документу, Минобрнауки РФ поручено подписать данный проект от имени правительства России.

Напомним, что ранее «Южный горно-металлургический комплекс», куда входят семь крупнейших промышленных предприятий Донбасса, заключил соглашение о сотрудничестве с «Уралвагонзаводом». Это позволит объединить усилия предприятий для инновационного развития ДНР и ЛНР.

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