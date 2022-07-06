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Политика6 июля 2022 8:02

Правительство России признало образование, квалификации и ученые степени ЛНР

Решение позволит снизить административные барьеры
Виктория ПОДАРОВА
Признание Россией образования ЛНР позволить снизить бюрократические барьеры между странами.

Признание Россией образования ЛНР позволить снизить бюрократические барьеры между странами.

Фото: Екатерина Сорока

Правительство России одобрило решение о признании образования, квалификации и ученых степеней ЛНР. Это позволит развивать сотрудничество в сфере образования и науки между двумя странами. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

— Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной, — отметили в сообщили кабинета министров России.

Согласно документу, Минобрнауки РФ поручено подписать данный проект от имени правительства России.

Напомним, что ранее «Южный горно-металлургический комплекс», куда входят семь крупнейших промышленных предприятий Донбасса, заключил соглашение о сотрудничестве с «Уралвагонзаводом». Это позволит объединить усилия предприятий для инновационного развития ДНР и ЛНР.

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