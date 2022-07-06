График подвоза воды в Донецке на 6 июля: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Республике по-прежнему остается сложной. Фото: ТГ/Кулемзин

Власти опубликовали список адресов, по которым можно будет набрать питьевую и техническую воду жителям Донецка, а также поселка Еленовка. Администрация города напоминает, что в текущих условиях у каждого должен быть запас воды. Пополнить его смогут жители всех районов столицы ДНР по адресам.

График подвоза технической воды

Калининский район:

- ул. Угледарская, 25 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Комарова, 25 (с 13:00 до 15:00).

- пр. Мира, 66 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Фадеева, 10 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Герцена, 73 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Учительская, 12, 50 (с 13:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9, стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Лебединского, 41а, стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Софийская,16, стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Порт-Артурная, 132 (с 9:30 до 12:00);

- ул. Порт-Артурная, 3 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Луговцова, 4, 8 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Кирова, 4 (с 13:00 до 15:00).

пгт Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Деповская, 8;

- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.

Пролетарский район:

- ул. Шахтная, 83 (с 13:00 до 15:00).

График подвоза питьевой воды

Кировский район:

- ул. Старицкого, 2 (с 11:30 до 13:00);

- ул. Российская, 4 (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Туманяна, 16 (с 12:30 до 15:00);

- ул. Слепнева, 82 (с 15:30 до 17:00).

Ленинский район:

- ул. Ясногрская, 219 (с 16:00 до 17:30).

Пролетарский район:

- ул. Карпатская, 15 (с 10:30 до 13:30);

- ул. Филатова, 7 (с 14:30 до 16:00).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ обстреляли Харцызск, ранены два человека

По городу выпустили пять снарядов НАТО из населенного пункта Авдеевка (подробнее)