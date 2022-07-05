В освобожденном Золотом заработал гуманитарный центр от «Единой России»

Местные жители могут обратиться сюда за необходимой помощью. Фото: ТГ/Турчак

В освобожденном городе Золотое Луганской Народной Республики начал работать гуманитарный центр от «Единой России». На церемонии его открытия присутствовали Глава ЛНР Леонид Пасечник, первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер Республики.

Уточняется, что в гумцентр могут обратиться те, кому нужна помощь - материальная, продукты питания или же лекарства. Волонтеры и местные педагоги также проконсультируют граждан по вопросам оформления пенсий и других соцвыплат.

Помимо этого, при гуманитарном центре будет работать штаб, сотрудники которого помогут людям с восстановлением утерянных документов, в частности трудовых книжек.

- Все восстановим! В первой очереди - это разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов, чтобы люди, особенно дети, были в безопасности. Сразу же за этим - подготовка к первому сентября и отопительному сезону. Времени у нас не так много осталось, но мы все успеем! - заверил Глава ЛНР.

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