Омбудсмен ЛНР навестила обвиняемого в госизмене бывшего сотрудника луганского офиса миссии ОБСЕ

Обвиняемый чувствует себя удовлетворительно. Фото: ТГ/Сердюкова

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова навестила бывшего сотрудника луганского офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который был задержан по подозрению в госизмене. Об этом омбудсмен Республики сообщила в своем телеграм-канале.

- Посетила следственно-арестованного Петрова Максима Юрьевича, бывшего сотрудника луганского офиса СММ ОБСЕ, который органами государственной безопасности Республики обвиняется в совершении государственной измены, - уведомила правозащитница.

По словам омбудсмена, обвиняемый чувствует себя удовлетворительно. Ему регулярно и без каких-либо ограничений предоставляют возможность увидеться с адвокатом, от родных поступают передачи, он также связывался с ними по телефону.

- Жалоб на условия содержания и отношение со стороны сотрудников правоохранительных органов не имеет, - уточнила по итогам встречи с задержанным омбудсмен.

Напомним, в апреле в Донбассе были задержаны несколько сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в шпионаже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что они в ущерб безопасности республик систематически передавали сведения представителям иностранных спецслужб, действующим с легальной позиции мониторинговой миссии.

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