В столице Калмыкии открыли бульвар в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко

Захарченко мечтал, чтобы Донецк называли городом роз, и поэтому украсить бульвар решили именно этими цветами. Фото: t.me/oddr_info

В столице Калмыкии - Элисте - открыли бульвар имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщили активисты общественного движения «Донецкая Республика» со ссылкой на пресс-службу лидера Республики Калмыкия Бату Хасикова.

Уточняется, что бульвар решили засадить розами по аналогии с родиной Александра Захарченко - Донецком, который всегда считался городом роз.

По признанию калмыкского лидера, еще одним знаком дружбы между ДНР и Калмыкией станет улица в Мариуполе, которую назовут в честь уроженца Калмыкии, майора спецназа ГРУ Андрея Кунакова, который погиб при освобождении этого города от украинских националистов. В Мариуполь будут доставлены тюльпаны из калмыцких степей, чтобы не только имена героев, но и цветы стали символами братства двух народов.

Отметим, ранее сообщалось, что в Москве площадь возле посольства США назвали в честь Донецкой Народной Республики.

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