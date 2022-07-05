ЮГМК заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим российским производителем военной техники - «Уралвагонзаводом»

В контур ЮГМК входят семь крупнейших промышленных предприятий Донбасса. Фото: пресс-служба АМК

Руководство ООО «Южный горно-металлургический комплекс» и крупнейшего российского производителя военной техники - концерна «Уралвагонзавод» - заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ЮГМК.

Там пояснили, что стороны договорились объединить свои усилия для инновационного развития ДНР и ЛНР. По мнению генерального директора «ЮГМК» Евгения Юрченко, необходимо установить долгосрочные отношения между крупным, системообразующим бизнесом России и энергично развивающейся индустрией Донбасса.

- Уверен, что сотрудничество между нами окажется не только успешным, но и выведет интеграцию экономик Донецкой и Луганской Народных Республик с экономикой Российской Федерации на качественно новый уровень, - отметил он.

В свою очередь, заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Борис Мягков подчеркнул, что такое сотрудничество даст промышленности народных республик новый толчок к развитию.

- Концерн «Уралвагонзавод» заинтересован в развитии экономики Донбасса и будет делать все возможное для поэтапного инкорпорирования промышленного потенциала ДНР и ЛНР в производственную сферу УВЗ, - заверил он.

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