В ЛНР мобилизованным гражданам засчитают период несения службы в трудовой стаж

Время прохождения военной службы засчитается в рабочий стаж. Фото: УНМ ЛНР

В ЛНР мобилизованным гражданам засчитают в специальный стаж период прохождения воинской службы. Кроме того, стаж пересчитают и для поступивших на службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Соответствующий указ принял Глава Республики Леонид Пасечник. Документ уже опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Уточняется, что гражданам ЛНР засчитают в специальный стаж в календарном исчислении периоды прохождения военной службы по должности (профессии), предшествующей призыву. Для этого необходимо будет предъявить справку, подтверждающую факт прохождения службы. Ее можно получить в Военном комиссариате ЛНР, отделе военного комиссариата или же войсковой части.

Напомним, парламент ЛНР внес некоторые изменения в закон о мобилизации, в частности, пересмотрев право на отсрочку от призыва на военную службу. Его могут использовать студенты-очники и абитуриенты Республики - но только на период освоения образовательных программ.

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