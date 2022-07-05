В Донецке обесточены два водоузла и шахта имени Засядько

Под землей находятся 66 горняков. Фото: t.me/minuie

Донецк снова подвергается хаотичному массированному обстрелу со стороны ВСУ посредством 155-миллиметровой натовской артиллерии. В результате нанесенных ударов в городе были обесточены два водоузла. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По данным республиканского предприятия «Вода Донбасса», в результате боевых действий были обесточены Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка, - заявил он.

Тем временем в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка была полностью обесточена шахта имени Засядько. По предварительной информации ведомства, сейчас под землей находятся 66 горняков. Данных о пострадавших нет.

- На предприятии принимаются все необходимые меры в соответствии с планом ликвидации подобного рода аварий - горняков будут поднимать на поверхность, - проинформировали в министерстве.

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