Массированными обстрелами ВСУ в Донецке обесточены три района

Там, где это возможно, энергетики уже приступили к устранению повреждений. Фото: mintek-dnr.ru

Донецк продолжает подвергаться варварским ударам со стороны ВСУ. Сегодня утром под обстрелами украинских боевиков оказались Петровский, Куйбышевский и Киевский районы столицы, а также поселок городского типа Александровка, расположенный в западной части города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что без света остались более 12 тысяч горожан.

- Обесточены районы, находящиеся под массированными обстрелами: 5550 абонентов Петровского Восточного и Петровского Западного РЭС, 3030 абонентов Октябрьского РЭС, 1150 абонентов Киевского РЭС, - проинформировал градоначальник.

Без энергоснабжения остаются также 2900 абонентов поселка Александровка и села Кременец.

По словам мэра, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, там, где это возможно, энергетики уже приступили к устранению повреждений.

Напомним, вчера в Донецке из-за обстрелов остались без электроснабжения более 47 тысяч абонентов. Были обесточены микрорайоны Текстильщик, Мирный и Солнечный.

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