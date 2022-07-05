График подвоза воды в Донецке на 5 июля: власти опубликовали список адресов

В текущей обстановке жителям необходимо иметь запас воды на несколько дней Фото: Иван ЖИЛЯК

Ситуация с водоснабжением в Донецке по-прежнему напряженная. Жителям напоминают, что в текущей обстановке у них должен быть запас воды на несколько дней. Пополнить его можно благодаря подвозу питьевой и технической воды. Власти города опубликовали список адресов, по которому развоз воды будет осуществляться сегодня.

График подвоза технической воды на 5 июля

Калининский район:

- улица Хлюпина, 12 (с 10:00 до 12:00);

- улица Марии Ульяновой, 27 (с 13:00 до 15:00);

- улица Таврическая, 35, 88, 104 (с 10:00 до 13:00);

- улица Учительская, 12, 50 (с 9:30 до 12:00).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Лебединского, 41а, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Сомова, 6а, стационарная емкость (в течение дня).

Ленинский район:

- улица Волгоградская, 95 (с 11:30 до 13:30);

- улица Муравьева, 42 (с 10:00 до 12:00);

- улица Снегиревская, 41а (с 13:00 до 15:00);

- улица Сахалинская, 52 (с 10:00 до 12:00);

- улица Шелгунова, 70 (с 13:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Щетинина, 34 (с 12:00 до 14:00);

- улица Доблестная, 13 (с 13:00 до 15:00).

пгт Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Деповская, 8;

- село Молодежное, улица Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 5 июля

Буденновский район:

- улица Рогачевского, 150, 152 (с 16:00 до 17:30).

Калининский район:

- улица Литвинова, 3139 (с 10:30 до 13:00).

Кировский район:

- улица Юности, 22 (с 10:30 до 12:00);

- улица Станционная, 15 (с 12:00 до 13:30);

- улица Шишкина, 20 (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 14:00);

- улица Уржумская, 18 (с 10:30 до 13:30);

- улица Дмитрия Козака, 155 (с 14:30 до 16:00).

Петровский район:

- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00);

- улица Рубена Ибаррури, 102 (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Русакова, 20, 36-98 (с 10:30 до 13:30);

- улица Дудинская, 9 (с 14:30 до 16:00).

г. Моспино:

- улица Спортивная, 8-14 (с 10:00 до 12:00);

- улица Ново-Моспино, 18, 23 (с 12:00 до 14:00).

В мэрии напоминают, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться, и просят население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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