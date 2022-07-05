В ДНР под украинскими обстрелами за сутки погибли четверо человек, ранения получили 32 мирных жителя

Обстрелами были повреждены 43 дома в Республике. Фото: СЦКК ДНР

Интенсивность огня со стороны ВСУ резко возросла - в ДНР зафиксировали 83 обстрела противника за прошедшие сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что при обстрелах Республики ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерию калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровые минометы. Всего в направлении ДНР были выпущены 730 боеприпасов.

- Под вражеским огнем оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Байрак, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка и Еленовка, - заявили в представительстве.

В результате обстрелов погибли четверо гражданских лиц в Донецке, Александровке и Горловке. Ранения получили 32 мирных жителя, в том числе парень-подросток 2006 года рождения.

Кроме того, снарядами были повреждены 43 дома и 20 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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