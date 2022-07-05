Украинские войска ударили по городу Стаханов в ЛНР «Точкой-У»

Город регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Фото: СЦКК ЛНР

Вчера вечером украинские войска вновь подвергли обстрелу территорию уже освобожденной Луганской Народной Республики. Под удар попал город Стаханов, который был атакован киевскими силовиками при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что в направлении населенного пункта была выпущена одна ракета.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, - заявили наблюдатели.

Отметим, что город Стаханов регулярно подвергается украинским обстрелам посредством ракетных комплексов «Точка-У». Последний подобный удар был зафиксирован 26 июня.

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