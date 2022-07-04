Снежное на востоке ДНР обстреляли американскими ракетами HIMARS

Ночью мощный взрыв озарил Снежное. Фото: Скриншот видео @chpdonetskdnr_bot

Сегодня, 4 июля, ночью был сильный удар по Снежному. Взрыв был мощным с ярким заревом. В местных соцсетях написали о прилете по заводу «Химмаш», который в июне тоже подвергся ракетному удару. Информацию о нынешнем обстреле подтвердили и в представительстве ДНР в СЦКК.

- По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник со на своих позиций в районе города Константиновка произвел запуск ракет по городу Снежное из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, поставляемых ВСУ странами НАТО, - говорится в отчете представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что район Константиновки - зона ответственности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которой командует полковник Вячеслав Вессер.

Такие осколки от американских ракет обнаружили на месте обстрела. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела в Снежном зафиксированы следующие повреждения:

- ул. Феоктистова, 21 - ясли-сад №6 г. Снежное;

- Заводская, 7, 9 – многоквартирные жилые дома;

- ул. Советская, 101 - ГП «Снежнянскхиммаш».

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, что Снежное находится примерно 65-70 километрах от линии фронта.

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