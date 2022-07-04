В восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» примут участие студенты из 18 регионов России

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» был разрушен в ходе военных действий в 2014 году Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Студенческие отряды из 18 регионов России будут восстанавливать мемориальный комплекс «Саур-Могила», разрушенный в ходе военных действий в 2014 году. Об этом сегодня сообщила пиар-менеджер общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алина Сидорова.

- «Российских студенческих отрядов». Стройотряд будет восстанавливать мемориальный комплекс «Саур-Могила». Всего до конца августа будет работать 40 человек из 18 регионов, — заявила Сидорова.

Первая группа из 10 человек уже прибыла в Ростов-на-Дону. Перед отправкой в ДНР студенты пройдут специальное обучение и инструктажи, о том, как себя вести на объекте. Добровольцы будут заниматься распилом деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивкой местности и другими видами работ.

Формирование делегаций студенческих отрядов для поездки в Республику координирует центральный штаб РСО в рамках акции «#МыВместе с Донбассом» при поддержке штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству.

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