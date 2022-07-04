В прифронтовых городах ДНР продлено операционное время обслуживания клиентов ЦРБ до 16 часов

Сотрудники Центробанка ДНР в прифронтовых районах будут обслуживать клиентов с 9:00 до 16:00. Фото: ЦРБ ДНР

С сегодняшнего дня, 4 июля, сотрудники Центробанка ДНР в прифронтовых районах будут обслуживать клиентов с 9:00 до 16:00. Об этом сообщила пресс-служба Центрального республиканского банка.

- С 4 июля в отделениях Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики в городах операционное время обслуживания клиентов с 9:00 до 16:00, — отмечается в сообщении.

На остальной территории Республики, а также в подразделениях центрального аппарата банка режим работы остается без изменений - с 09:00 до 18:00 и операционное время обслуживания с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Напомним, что в середине июня из-за усилившихся обстрелов со стороны украинской армии Центробанк сократил время обслуживания клиентов в четырех городах и одном поселке Республики.

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