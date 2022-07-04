Три двойни появились на свет в Луганске на минувшей неделе, а в Донецке – одна

В Донецке родилось 56 малышей: 27 мальчиков и 29 девочек

На минувшей неделе в столице ЛНР родились 53 ребенка, а в столице ДНР – 56 детей.

- В Луганске родились 53 ребенка – 35 мальчиков и 18 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 400 г, минимальный вес – 1 кг 780 г, – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации со ссылкой на Луганский центр здоровья (ЛЦЗ).

В ЛЦЗ уточнили, что в Луганске на свет появились три двойни.

- Вес новорожденной двойни девочек – 2 кг 160 г и 2 кг 200 г. Еще одна двойня девочек родилась с весом 2 кг 900 г и 2 кг 300 г. Третья двойня – мальчик и девочка – родилась с весом 2 кг 600 г и 3 кг 300 г, - рассказали в центре здоровья.

По информации главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, на прошлой неделе в столице ДНР родилось 56 малышей: 27 мальчиков и 29 девочек.

- У семьи из Кировского района двойня – девчонки! Поздравляю семьи с пополнением! Пусть детки растут здоровыми, крепкими и радуют своих мам и пап! – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

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