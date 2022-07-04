На юго-западе Донецка от обстрела ВСУ погибла мирная жительница

На территории завода «ДонПластАвтомат» в Киевском районе возник сильный пожар. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 4 июля, украинские боевики подвергли сильному артиллерийскому обстрелу Киевский, Кировской и Куйбышевский районы Донецка и поселок Александровку на юго-западе столицы. В результате погибла женщина и возникло сильное возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат».

- В результате обстрела ВСУ в Александровке, по улице Ленина, погибла женщина, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

По информации главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, также в результате обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат» в Киевском районе.

Также получила повреждения школа №25.

Напомним, что сегодня в горловском поселке Гольмовский по улице Советской Армии, 9 и 11 были ранены две мирные жительницы, по улице Гардина ранение получил сотрудник МЧС.

Представительством ДНР в СЦКК 4 июля зафиксированы неоднократные обстрелы Донецка со стороны ВСУ из артиллерии калибром 152 мм и установок «Град». Обстрелы ДНР продолжаются.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли пятеро мирные жителей и 20 получили ранения

Под огнем украинской артиллерии оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики (подробнее)