Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 4 июля

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза питьевой воды

Калининский район:

- ул. Ярослава Галана, 40 (с 10:30 до 13:00).

Киевский район:

- ул. Артема, 285 (с 10:00 до 12:00).

Кировский район:

- ул. Баталова, 1 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Замоскворечная, 26 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Кирова, 111 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Прудовая, 12 (с 16:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- ул. Зуевская, 23 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Гродненская, 2 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Правды, 41 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Одинцова, 50 (с 15:00 до 17:00).

Петровский район:

- ул. Бойцевая (с 10:00 до 15:00);

- ул. Гималайская (с 10:00 до 15:00);

- ул. Малышева (с 10:00 до 15:00);

- ул. Дунаевского (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- ул. Низменная, 12, 20 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Федосеева, 36 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Краснодарская, 34а (с 14:30 до 16:00);

- ул. Горнопромышленная, 7 (с 16:00 до 17:00).

г. Моспино:

- ул. Дзержинского, 7-77 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Горняцкая, 7 (с 12:00 до 13:00);

- ул. Одесская, 11 (с 13:00 до 15:00).

График подвоза технической воды

Калининский район:

- ул. Февральская, 15 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Лиманская, 10 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Комисаржевской, 15 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Токарева, 88а – стационарная ёмкость (в течение дня).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9 – стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Лебединского, 41а – стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Краснознамённая, 86 – стационарная ёмкость (в течение дня).

Ленинский район:

- ул. Поэтическая, 12 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Гонимова, 52 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Южная, 17 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Орская, 16 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Верхнеудинская, 8 (с 9:00 до 11:00).

Пролетарский район:

- ул. Коммуны, 5 (с 13:00 до 15:00).

пгт Еленовка – круглосуточный доступ к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Деповская, 8;

- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.

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