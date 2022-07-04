В Горловке при обстреле ВСУ были ранены три человека, в том числе сотрудник МЧС

Украинские боевики обстреливают мирные поселки ДНР. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 4 июля, в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Гольмовский на севере Горловки получили ранения две мирные жительницы и сотрудник МЧС. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

- В результате обстрела многострадального горловского поселка Гольмовского со стороны ВСУ по улице Советской Армии, 9 и 11 ранены две мирные жительницы, по улице Гардина ранение получил сотрудник МЧС, — отметил Приходько.

Он добавил, что медики уже выехали на место происшествия. Подробности инцидента уточняются.

По информации представительства ДНР в СЦКК, по поселку Гольмовский украинские боевики выпустили 40 снарядов из реактивной установки залпового огня «Град», а также три снаряда калибром 122 мм.

Армия Украины с самого утра обстреливает Республику, в том числе Донецк. На горловском направлении под удары кроме Гольмовского попали поселок шахты Гагарина на западе и Пантелеймоновка к югу. Враг применяет тяжелую артиллерию и минометы.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли пятеро мирные жителей и 20 получили ранения

Под огнем украинской артиллерии оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики (подробнее)