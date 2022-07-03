Число погибших в результате обстрела Макеевки возросло до 3 человек

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские силовики вновь атаковали Макеевку. В результате обстрела по улице Токарева погиб еще один человек и 2 мирных жителя получили ранения. Кроме того, был ранен мирный житель по улице Урожайной. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что число погибших в городе увеличилось до 3 человек. Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем жителях в Червоногвардейском районе города.

- В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Макеевке погибли 3 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения, - уточнил Штаб.

Жителей просят соблюдать осторожность и постараться не выходить из дома без лишней надобности.

- Во время обстрела не покидайте убежище, - напоминают горожанам.

Отметим, что по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с начала текущих суток украинские силовики выпустили по населенным пунктам Республики более 200 боеприпасов.

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