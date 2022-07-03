В Донецке и Макеевке под обстрелами ВСУ погибли два мирных жителя

Украинские обстрелы продолжают отбирать жизни мирных жителей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке и Макеевке погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Сообщается, что в поселке Александровка, расположенном в западной части столицы, погибла женщина, еще одна получила ранения. Также один человек погиб и один пострадал в Червоногвардейском районе Макеевки.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с начала текущих суток украинские силовики выпустили по населенным пунктам Республики более 200 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 «Град», артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра, минометы, а также неуправляемые авиационные ракеты.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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