Глава ДНР поздравил интербригаду «Пятнашка» с восьмилетием

Глава ДНР вручил бойцам и командиру интербригады Ахре Авидзбе награды. Фото: Сайт Дениса Пушилина

История интернациональной бригады Народной милиции ДНР началась с пятнадцати добровольцев из разных стран, приехавших защитить жителей Донбасса. Об этом сегодня в восьмую годовщину создания подразделения напомнил Глава Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР вручил бойцам и командиру интербригады Ахре Авидзбе (позывной «Абхаз») государственные награды, а также пожелал им живыми встретить победу над украинским режимом.

- Закаленные в боях, парни стали единым целым, настоящим воинским братством, закаленным в боях. Они прославили подразделение своими подвигами и поступками, некоторые - ценой своей жизни. Мы всегда будем помнить их имена, отдавать дань памяти первому командиру Олегу Мамиеву, - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР поздравил интернациональную бригаду «Пятнашка» с восьмой годовщиной образования с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и депутатом Государственной думы Дмитрием Саблиным.

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