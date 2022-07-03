В Куйбышевском районе Донецка ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали

Сегодня, 3 июля, украинские боевики обстреляли поселок «Застанционный» Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица - мужчины 1972 г.р. в результате обстрела ВФУ поселка «Застанционный», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 170 боеприпасов. Они применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров.

По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались: Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка,Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая и Еленовка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В освобожденном Святогорске создана администрация и назначен мэр

Глава ДНР издал соответствующий указ (подробнее)