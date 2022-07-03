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Политика3 июля 2022 13:06

Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с «новым Днем Великой Победы»

Территория Республики полностью освобождена от украинских оккупантов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Леонид Пасечник. Фото: Телеграм главы республики

Леонид Пасечник. Фото: Телеграм главы республики

Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР от вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня заявил глава Республики Леонид Пасечник.

Глава отметил, что украинские боевики использовали против мирных жителей городов и сел преступные методы ведения войны.

- Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок, - рассказал глава ЛНР.

Руководитель Республики поздравил жителей с «новым Днем Великой Победы».

- Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах - бои были тяжелыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда! - отметил Леонид Пасечник.

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