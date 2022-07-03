Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с освобождением от киевского режима

Глава ДНР поздравил жителей соседней Республики с освобождением от оккупантов. Фото: Сайт Главы ДНР

Сегодня, 3 июля, Луганская Народная Республика полностью освобождена от украинских оккупантов. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с долгожданным событием.

- Уважаемый Леонид Иванович! Жители Луганской Народной Республики! Братья! От всего сердца вместе с гражданами союзной Донецкой Народной Республики поздравляю вас с долгожданным освобождением от украинского неонацистского режима. Долгих восемь лет вы шли к этому моменту, преодолели множество трудностей, но достигли своего. Сегодня начинается новая история, в которую мы входим вместе, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР вспомнил тех, благодаря кому эта победа стала возможна, – верных сынов Донбасской земли, а также братьев со всей России, которые заплатили за нее своими жизнями.

- Выполнен долг перед их памятью, их мечта осуществилась: отныне Луганская Народная Республика свободна, - отметил Глава ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовь в Донбассе: В освобожденной части ДНР состоялось первое бракосочетание

Браком сочетались жители Мариуполя (подробнее)