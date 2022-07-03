В Александровке ранена женщина

Пострадавшую госпитализировали в больницу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 3 июля, в результате обстрела ВСУ Александровки, что на западе Донецка, ранена мирная жительница. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка городского типа Александровка ранена женщина 1963 г. р., - сообщил градоначальник.

По его данным, в Александровке поврежден частный дом по улице Горького, 174. Обесточена 21 трансформаторная подстанция. Без энергоснабжения остаются 2500 абонентов Александровки и села Кременец.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 170 боеприпасов. Они применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра.

Под вражеским огнем оказались: Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка,Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка.

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