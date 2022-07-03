Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак вручил российские паспорта в Донецке

Андрей Турчак с Денисом Пушилиным вручил российские паспорта в Донецке. Фото: Телеграм первого зампреда Совета Федерации

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетил сегодня Донецк, где вручил российские паспорта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Уже два пункта выдачи российских паспортов работают в Донецке. Россия становится еще ближе. Мы были вместе и будем вместе всегда, - сказал Андрей Турчак.

Сегодня паспорта России новым гражданам Андрей Турчак вручил с руководителем Республики Денисом Пушилиным.

- Любой житель ДНР теперь может также, как и любой другой житель региона России, получить паспорт, никуда не выезжая, - сообщил Андрей Турчак.

В ближайшее время такие пункты появятся и в других городах Донецкой Народной Республики. Их открытие поможет ускорить выдачу паспортов жителям освобожденных территорий.

Отметим, что гражданами России стали уже без малого полмиллиона жителей ДНР.

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