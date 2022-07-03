График подвоза воды в Донецке на 3 июля: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Донецке по-прежнему напряженная. Жителям напоминают, что в текущей обстановке у них должен быть запас воды на несколько дней. Пополнить его можно благодаря подвозу питьевой и технической воды. Власти города опубликовали список адресов, по которому развоз воды будет осуществляться сегодня.

График подвоза технической воды

Калининский район:

- ул. Луцкая, 15 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Партизан Харичковых, 60 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Ромена Роллана, 29, 40 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Берестовская, 20, 46 (с 14:00 до 16:00).

Кировский район:

- пгт. Старомихайловка, ул. Ленина, 1 (стационарная емкость);

- ул. Токарева, 88 (а) (стационарная емкость).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9 (стационарная емкость);

- ул. Лебединского, 41 (а) (стационарная емкость);

- пр. Колхозный, 76 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Универсальная, 85 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Научная, 30 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Ионова, 20 (с 10:00 до 14:00);

- пр. Ленинский, 43, 39 (с 10:00 до 13:00);

Пролетарский район:

- ул. Макеевская, 25 (с10:00 до 12:00);

- ул. Апрельская, 14 (с 10:00 до 12:00).

График подвоза технической воды

Калининский район:

- ул. Луцкая, 15 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Партизан Харичковых, 60 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Ромена Роллана, 29, 40 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Берестовская, 20, 46 (с 14:00 до 16:00).

Кировский район:

- пгт. Старомихайловка, ул. Ленина, 1 (стационарная емкость);

- ул. Токарева, 88 (а) (стационарная емкость).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9 (стационарная емкость);

- ул. Лебединского, 41 (а) (стационарная емкость);

- пр. Колхозный, 76 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Универсальная, 85 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Научная, 30 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Ионова, 20 (с 10:00 до 14:00);

- пр. Ленинский, 43, 39 (с 10:00 до 13:00);

Пролетарский район:

- ул. Макеевская, 25 (с10:00 до 12:00);

- ул. Апрельская, 14 (с 10:00 до 12:00).

График подвоза питьевой воды

Будённовский район:

- ул. 230 Стрелковой Дивизии, 39 (с 10:00 до 13:00).

Калининский район:

- пр. Мира, 97 (с 10:30 до 13:00).

Кировский район:

- ул. Днепровская, 46 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Мирная, 7 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Ковтюха, 30, 107 (а) (с 14:30 до 16:00);

- ул. Куприна, 225 (с 16:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- ул. Зуевская, 23 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Алексея Толстого, 197 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Торецкая, 3 (с 16:00 до 17:30).

Ленинский район:

- ул. Куйбышева, 3 (с 10:00 до 12:00).

Петровский район:

- ул. Ананченко, ул. Кастуся Калиновского (с 10:00 до 15:00);

- ул. Дунаевского, ул. Боткина (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- ул. Батайская, 31 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Земнухова, 1 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Юмашева, 59 (с 14:30 до 16:00).

Моспино:

- ул. Короленко, 10-38 (с 10:00 до 13:00).

В мэрии напоминают, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться, и просят население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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