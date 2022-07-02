Войска ДНР уничтожили 5 оружейных складов ВСУ в районе Авдеевки, Опытного и Марьинки

Кроме того, были подавлены огневые позиции противника Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшую неделю военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили пять оружейных складов ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что ликвидировать украинские склады удалось благодаря обратной связи с жителями оккупированных районов. Как известно, для общения с ними был создан специальный телеграм-бот.

Благодаря поступившей информации, артиллерийские подразделения ДНР сумели своевременно подавить огневые позиции противника, с которых тот вел хаотичные обстрелы Республики.

- Также были уничтожены пять складов с боеприпасами в районе населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Марьинка, - отметил Эдуард Басурин.

В оборонном ведомстве напомнили жителям: если вы оказались свидетелем преступлений украинских боевиков, постарайтесь безопасно для себя запечатлеть эти факты на фото или видео. А после переслать данную информацию на чат-бот Народной милиции. Гражданам гарантирована анонимность.

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Передать информацию в ведомство можно посредством специального чат-бота, созданного в Телеграм (подробнее)