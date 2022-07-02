На здании администрации Лисичанска защитники ЛНР водрузили Знамя Победы

На здании администрации Лисичанска водружено Знамя Побелы. Скриншот видео ТГ/Андрей Марочко

Сегодня, 2 июля, защитники ЛНР водрузили Знамя Победы на здании администрации Лисичанска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

- На здании администрации города Лисичанск водружено Знамя Побелы, - написал Марочко.

Он также выложил видео знаменательного события.

Напомним, Народная милиция ЛНР совместно с российскими военнослужащими и защитниками ДНР с начала марта ведет наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск. Их взятие является одной из первоочередных целей Республики. Освобождение городов осложняется тем, что киевские силовики организовали в них глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в данном районе расположены несколько крупных химических предприятий.

Сейчас подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ взяли под полный контроль промзону химического комбината «Азот» в Северодонецке. Бои за Лисичанск, в который союзные силы вошли 25 июня, продолжаются.

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