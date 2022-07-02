В ЛНР назначен новый министр связи и массовых коммуникаций

Ранее Еременко занимал должность замминистра связи. Фото: Минкомсвязи ЛНР

В Луганской Народной Республике провели важные кадровые перестановки - назначен новый министр связи и массовых коммуникаций. Этот пост занял Андрей Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Указом главы Луганской Народной Республики на должность министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики назначен Еременко Андрей Николаевич, - проинформировало Минкомсвязи в своем телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что ранее Андрей Еременко занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Напомним, сегодня также стало известно о крупных изменениях в правительстве Донецкой Народной Республики - там были назначены новые руководители сразу четырех министерств. Их должности займут специалисты из России. Новые назначения связывают с необходимостью скорейшего перехода молодого государства в российское правовое поле, что потребует наличия новых компетенций у глав ведомств. Поэтому было принято решение пригласить на эти посты опытных российских управленцев.

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