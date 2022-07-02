Северодонецкий «Азот» не получил серьезных повреждений в ходе боев

Посол ЛНР в России Родион Мирошник посетил предприятие. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Северодонецкое объединение «Азот» не получило серьезных повреждений в ходе боевых действий. Об этом во время посещения освобожденного города сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

- Состояние самого завода гораздо лучше, чем первой проходной, где прятались украинские силовики. Мы практически не видели визуально, где бы было развалено. Да, прилеты были, есть какие-то небольшие повреждения, - сказал Мирошник.

Он отметил, что «Азот» является градообразующим предприятием для Северодонецка. Поэтому сейчас это крайне важно завод восстановить.

- Насколько я знаю, уже несколько сотен специалистов есть, которые мобилизовались, и они готовы взяться за работу, когда появится руководящее звено, которое даст возможность организовать подвоз необходимых материалов и стыковку с российскими специалистами-технологами, тогда есть все шансы для того, чтобы этот завод заработал, - заявил Мирошник.

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