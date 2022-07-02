В Северодонецке Украина планировала создать базу НАТО

Аэропорт был интересен «как авиационный хаб», где можно быстро перебрасывать необходимую технику, живую силу. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Киев планировал создать в Северодонецком аэропорту под видом учебного центра базу НАТО. Об этом в ходе посещения освобожденного города сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он рассказал, что последние два-три года, по данным местных жителей, аэропорт не работал, к нему подъезды были все перекрыты, созданы блокпосты, и сюда ездили в основном представители иностранных спецслужб.

- Украина очень гордилась, что они базу НАТО спрятали под названием «Учебный центр», потому что по Конституции базу иностранных вооруженных сил делать нельзя, а учебный центр можно. И Северодонецк рассматривался именно как такая точка, - сообщил Мирошник.

Он пояснил, что аэропорт был интересен «как авиационный хаб», где можно быстро организовать авиационный мост и перебрасывать необходимую технику, живую силу для подкрепления продвижения вооруженных сил, если киевские силовики рассчитывали двигаться в сторону ЛНР.

- Взлетка цела, рулежка цела, то есть сюда можно было принять какие-то военные транспортные борты, которые привезли бы то самое необходимое – технику, силу, тех же наемников. С точки зрения военной, это была серьезная ценность. Когда Северодонецк был сдан, в северодонецком аэропорту ВСУ продолжали упираться, - рассказал посол.

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