В освобожденном Святогорске создана администрация и назначен мэр

Указом назначен мэр Святогорска — Владимир Бандура (справа). Фото: АГ ДНР

Сегодня, 2 июля, в освобожденном Святогорске создана местная администрация. Соответствующий указ Главы ДНР Дениса Пушилина № 352 от 2 июля 2022 года опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Святогорска, — говорится в тексте документа.

Указом также назначен мэр — Владимир Бандура, которому ранее во время приезда в Донецк главой государства было предложено продолжать исполнять обязанности градоначальника.

Уточняется, что Святогорск временно включен в зону ответственности Енакиево. Главе его горадминистрации Роману Храменкову поручается разработать, согласовать и утвердить положение об администрации города Святогорск.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

О переходе Святогорска под полный контроль союзных сил стало известно 9 июня.

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