В освобожденном Святогорске создана администрация и назначен мэр

Указом назначен мэр Святогорска — Владимир Бандура (справа). Фото: АГ ДНР
Сегодня, 2 июля, в освобожденном Святогорске создана местная администрация. Соответствующий указ Главы ДНР Дениса Пушилина № 352 от 2 июля 2022 года опубликован на официальном сайте руководителя государства.
- Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Святогорска, — говорится в тексте документа.
Указом также назначен мэр — Владимир Бандура, которому ранее во время приезда в Донецк главой государства было предложено продолжать исполнять обязанности градоначальника.
Уточняется, что Святогорск временно включен в зону ответственности Енакиево. Главе его горадминистрации Роману Храменкову поручается разработать, согласовать и утвердить положение об администрации города Святогорск.
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
О переходе Святогорска под полный контроль союзных сил стало известно 9 июня.
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