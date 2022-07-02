В ДНР разрешили экспортировать стратегически важный товар - семена подсолнечника

За пределы таможенной территории ДНР разрешен вывоз семян подсолнечника до 1 октября. Фото: МДС ДНР

Государственный комитет обороны ДНР приостановил до 1 октября действие запрета на вывоз семян подсолнечника. Соответствующее постановление ГКО № 136 от 24 июня 2022 года было опубликовано сегодня на сайте Главы Республики.

- Приостановить до 1 октября 2022 года действие постановления Правительства ДНР от 12 декабря 2019 года № 40-3 «О временном запрете вывоза за пределы таможенной территории Донецкой Народной Республики семян подсолнечника», — говорится в тексте документа.

Постановление подписано председателем ГКО — Главой ДНР Денисом Пушилиным, вступило в силу с сегодняшнего дня — с момента опубликования.

Напомним, что на мировом рынке еще до начала специальной военной операции влетели цены на растительное масло. А сейчас семена подсолнечника и растительное масло и вовсе приобрели стратегическое значение - в связи с боевыми действиями на территории Украины, а также введенными против России санкциями. На две страны приходится более половины мирового экспорта этого товара.

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