ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО «Ураган»

Последствия обстрела столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем украинские силовики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным наблюдателей, ВСУ открыли огонь в 16:16 со стороны населенного пункта Первомайское. По Кировскому району столицы оттуда были выпущены две ракеты. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

- За сегодняшний день по состоянию на 17:00 противник выпустил 115 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 152 и 122 мм, - говорится в сообщении представительства.

В свою очередь, мэр столицы Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе Донецка обстрелом было повреждено здание цеха машиностроительного завода по улице Чусовской.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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