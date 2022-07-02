В ДНР учредили новый профессиональный праздник - День работников морского флота

После освобождения Мариуполя у Республики появился свой флот Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике учредили новый профессиональный праздник - День работников морского флота. Он будет отмечаться в первое воскресенье июля. Соответствующий указ подписал Глава Республики Денис Пушилин, документ уже опубликован на его официальном сайте.

- Внести в указ «Об установлении профессиональных праздников в ДНР» изменение, дополнив пункт 1 после слов «День работников статистики - ежегодно 25 июня» абзацем следующего содержания: «День работников морского флота - ежегодно в первое воскресенье июля», - говорится в тексте указа.

Отметим, что после подписания документ вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР появился свой торговый флот. Часть судов, оставшихся после окончания боевых действий в порту Мариуполя, будет национализирована Республикой.

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