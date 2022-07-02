В больницы Донецка доставили лекарства и медицинское оборудование из России

Активисты передали медучреждениям гуманитарный груз. Фото: ДАН

Российские общественники передали трем больницам Донецка гуманитарную помощь. Об этом сообщила советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

- Три лечебных учреждения ДНР: детское отделение Республиканской травматологии, Центр материнства и детства - колыбель нашего будущего - и медицинский центр Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака получили медицинское оборудование. Оно - остро необходимое, - подчеркнула детский омбудсмен.

Сообщается, что одним из инициаторов сбора помощи выступила российская общественная организация «Боевое братство». Активисты передали больницам в составе гуманитарного груза аппараты для искусственной вентиляции легких и наркоза, хирургические наборы, лекарства, подгузники, детское питание и другое.

- Одна фура заехала с медицинским оборудованием и медикаментами, две фуры приехали еще со строительными материалами для Аллеи Славы, там для погибших делаем, шифер для побитых домов, - рассказал представитель организации Виталий Иванов.

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