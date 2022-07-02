В ходе боестолкновений в Донбассе украинская армия лишилась более 100 своих силовиков

Бои за Донбасс продолжаются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинская армия продолжает нести серьезные потери в ходе боестолкновений в Донбассе. Об этом рассказали в армейских корпусах Донецкой и Луганской Народных Республик. Там обозначили количество ликвидированных за сутки киевских силовиков.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 7 единиц автомобильной техники, 5 бронетранспортеров и более 60 человек личного состава, - сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР потери ВСУ составили 46 военнослужащих

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 46 человек личного состава, 6 бронетранспортеров, 4 единицы автомобильной техники, - заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

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