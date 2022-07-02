График подвоза воды в Донецке на 2 июля: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ситуация с водоснабжением в Донецке по-прежнему напряженная. Жителям напоминают, что в текущей обстановке у них должен быть запас воды на несколько дней. Пополнить его можно благодаря подвозу питьевой и технической воды. Власти города опубликовали список адресов, по которому развоз воды будет осуществляться сегодня.
График подвоза технической воды на 2 июля
Калининский район:
- улица Угледарская, 35 (с 10:00 до 12:00);
- улица Подвойского, 20 (с 13:00 до 15:00);
- улица Лазаренко, 2, 25 (с 10:00 до 14:00);
- улица Щегловская, 20, 35 (с 13:00 до 15:00);
- проспект Красногвардейский, 46, стационарная емкость (в течение дня).
Кировский район:
- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Токарева, 78а, стационарная емкость (в течение дня).
- улица Чекалина, 47 (с 12:00 до 15:00).
Куйбышевский район:
- улица Нарвская, 9, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Краснознаменная, 86, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Лебединского, 41а, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Огинского, 23 (с 9:30 до 12:00).
Ленинский район:
- улица Покровского, 5 (с 11:00 до 13:00);
- улица Азовская, 36а (с 10:00 до 12:00);
- улица Берви, 65 (с 14:00 до 16:00).
пгт Еленовка - стационарные емкости (в течение дня):
- мкр-н Новый, 4;
- улица Московская, 14;
- улица Крупской, 23;
- село Молодежное, улица Новоселов, 7.
Пролетарский район:
- улица Шахтная, 83 (с 10:00 до 12:00);
- улица Легендарная, 98 (с 13:00 до 15:00).
График подвоза питьевой воды на 2 июля
Буденновский район:
- улица Нижнекурганская, 21 (с 10:00 до 13:00).
Киевский район:
- улица Куйбышева, 254 (с 10:00 до 12:00);
- улица Артема, 285 (с 10:00 до 12:00).
Кировский район:
- улица Луганская, 3 (с 13:00 до 15:00);
- улица Узловая, 126 (с 15:00 до 16:00);
- улица Грузинская, 37 (с 16:00 до 17:00).
Куйбышевский район:
- улица Листа, 40 (с 10:30 до 13:30);
- улица Алексея Толстого, 101 (с 14:30 до 16:30);
- улица Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 12:00).
Ленинский район:
- улица Малахова, 1 (с 13:00 до 15:00);
- улица Куйбышева, 10 (с 15:00 до 17:00).
Петровский район:
- улица Малышева (с 10:00 до 15:00);
- улица Вернадского (с 10:00 до 15:00);
- улица Углегорская (с 10:00 до 15:00);
- улица Боткина (с 10:00 до 15:00);
- улица Дунаевского (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
- улица Липецкая, 44 (с 10:30 до 11:00);
- улица Филатова, 7 (с 11:00 до 12:30);
- улица Липецкая, 1 (с 12:30 до 14:00);
- улица Березанская, 31 (с 14:00 до 15:30).
г. Моспино:
- улица Коцюбинского, 6-50 (с 10:00 до 12:00);
- улица Коммуны, 19-63 (с 12:00 до 14:00).
В мэрии напоминают, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться, и просят население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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