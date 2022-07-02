График подвоза воды в Донецке на 2 июля: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с водоснабжением в Донецке по-прежнему напряженная. Жителям напоминают, что в текущей обстановке у них должен быть запас воды на несколько дней. Пополнить его можно благодаря подвозу питьевой и технической воды. Власти города опубликовали список адресов, по которому развоз воды будет осуществляться сегодня.

График подвоза технической воды на 2 июля

Калининский район:

- улица Угледарская, 35 (с 10:00 до 12:00);

- улица Подвойского, 20 (с 13:00 до 15:00);

- улица Лазаренко, 2, 25 (с 10:00 до 14:00);

- улица Щегловская, 20, 35 (с 13:00 до 15:00);

- проспект Красногвардейский, 46, стационарная емкость (в течение дня).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Токарева, 78а, стационарная емкость (в течение дня).

- улица Чекалина, 47 (с 12:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Краснознаменная, 86, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Лебединского, 41а, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Огинского, 23 (с 9:30 до 12:00).

Ленинский район:

- улица Покровского, 5 (с 11:00 до 13:00);

- улица Азовская, 36а (с 10:00 до 12:00);

- улица Берви, 65 (с 14:00 до 16:00).

пгт Еленовка - стационарные емкости (в течение дня):

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Крупской, 23;

- село Молодежное, улица Новоселов, 7.

Пролетарский район:

- улица Шахтная, 83 (с 10:00 до 12:00);

- улица Легендарная, 98 (с 13:00 до 15:00).

График подвоза питьевой воды на 2 июля

Буденновский район:

- улица Нижнекурганская, 21 (с 10:00 до 13:00).

Киевский район:

- улица Куйбышева, 254 (с 10:00 до 12:00);

- улица Артема, 285 (с 10:00 до 12:00).

Кировский район:

- улица Луганская, 3 (с 13:00 до 15:00);

- улица Узловая, 126 (с 15:00 до 16:00);

- улица Грузинская, 37 (с 16:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- улица Листа, 40 (с 10:30 до 13:30);

- улица Алексея Толстого, 101 (с 14:30 до 16:30);

- улица Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 12:00).

Ленинский район:

- улица Малахова, 1 (с 13:00 до 15:00);

- улица Куйбышева, 10 (с 15:00 до 17:00).

Петровский район:

- улица Малышева (с 10:00 до 15:00);

- улица Вернадского (с 10:00 до 15:00);

- улица Углегорская (с 10:00 до 15:00);

- улица Боткина (с 10:00 до 15:00);

- улица Дунаевского (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Липецкая, 44 (с 10:30 до 11:00);

- улица Филатова, 7 (с 11:00 до 12:30);

- улица Липецкая, 1 (с 12:30 до 14:00);

- улица Березанская, 31 (с 14:00 до 15:30).

г. Моспино:

- улица Коцюбинского, 6-50 (с 10:00 до 12:00);

- улица Коммуны, 19-63 (с 12:00 до 14:00).

В мэрии напоминают, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться, и просят население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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