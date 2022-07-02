В ЛНР сообщили о взрывных устройствах, заложенных в судах и Доме культуры

При обследовании помещений зданий и прилегающей территории взрывоопасных предметов выявлено не было. Фото: dnmchs.ru

Информация о минировании судов в Луганске и Доме культуры в поселке Широкий Станично-Луганского района оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там отметили, что 1 июля на адрес электронной почты администрации Луганска поступило сообщение про заминирование зданий Ленинского, Жовтневого, Артемовского и Каменобродского районных, а также Арбитражного, Верховного и Военного судов.

- При обследовании помещений зданий и прилегающей территории взрывоопасных предметов не выявлено, - рассказали спасатели.

Уточняется, что в этот же день на электронную почту столичной мэрии поступило еще одно сообщение о минировании Дома культуры в поселке Широкий. Информация также не подтвердилась.

Напомним, в Луганске суд оштрафовал местную жительницу, сообщившую в полицию о ложном минировании моста. Женщина, будучи «подшофе», отправила в райотдел полиции смс-ку о готовящемся взрыве. В итоге правонарушительницу, которая отвлекла стражей порядка от работы, осудили к наказанию в виде штрафа на сумму 110 240 рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Специалисты указывают на причастность Киева к звонкам и сообщениям о минировании зданий в ДНР

В Республике считают это прямым свидетельством готовности Украины к наступательным действиям (подробнее)